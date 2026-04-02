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TAR2509/10
Der klassische Begleiter
Sie lieben Radio? Ob in der Küche, Garage oder im Garten – mit diesem tragbaren analogen FM/AM-Radio können Sie Ihre Lieblingssender überall hören. Es bietet großartigen Klang, ist netz- oder batteriebetrieben und verfügt über eine praktische LED-Anzeige, damit Sie wissen, wann der Sender perfekt eingestellt ist.
FM/AM
Analoge Sendereinstellung
Netz- oder Batteriebetrieb
Dank der analogen Sendersuche finden Sie auf diesem tragbaren FM-/AM-Radio ganz einfach Ihre Lieblingssender. Drehen Sie einfach das Abstimmrad an der Seite des Radios. Das große, übersichtliche Fenster zeigt Ihnen, auf welche Frequenz das Radio eingestellt ist. Bei starkem Signal leuchtet eine LED-Anzeige auf.
Holen Sie mit dem Musikmodus das Beste aus Ihrer Musik heraus. Wechseln Sie in den Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten, Ihre Lieblings-Radioserie oder eine Diskussionssendung hören. Was auch immer Sie gerne hören, ein 3.5"-Lautsprecher sorgt für guten, klaren Klang.
Bei diesem Radio müssen Sie nie nach dem Lautstärkeregler suchen! Zusätzlich zum großen Lautstärkeregler verfügt das Radio über Schalter an der Oberseite, mit denen Sie zwischen FM/AM-Signalen und Klangmodi wechseln können. Außerdem gibt es einen Kopfhöreranschluss für ungestörten Hörgenuss.
4.0
von 5
4
Bewertungen
Ripalda.
02/04/2026
España
Verifizierter Käufer
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-02
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Verifizierter Käufer
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Datum der Benutzung 2025-01-26
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Datum der Benutzung 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Vorteile
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Nachteile
Inga eftersom man får det man betalar för
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst
Datum der Benutzung 2024-11-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst
Datum der Benutzung 2024-11-24