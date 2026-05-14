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Alles in einem
Mit Internetradio, Spotify Connect, Bluetooth und einem CD-Player kann dieses kompakte All-in-one-Microsystem alles wiedergeben. Sie können auch andere Quellen über USB oder den Audioeingang anschließen. Genießen Sie satteren Sound aus einem System, das in fast jeden Raum passt.
Internetradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Von klassischen Songs bis hin zu den neuesten Podcasts. Mit Spotify Connect streamen Sie mit bestem Signal von Spotify über WLAN. Darüber hinaus können Sie über Bluetooth Wiedergabelisten und mehr streamen, CDs abspielen oder über USB oder den Audioeingang andere Quellen anschließen.
Das Internetradio bietet Ihnen Zugriff auf tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Ihrer Internet-, DAB+- oder UKW-Lieblingssender speichern.
Zwei Lautsprecher sind direkt im Gehäuse dieses All-in-one-Microsystems integriert. Die Full-Range-Treiber und Bassreflexanschlüsse sorgen für klaren Sound und satte Bässe. Die maximale Leistung von 50 W ist perfekt für Küchen, Büros und kleinere Wohnbereiche.
3.9
von 5
98
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
ToniSanz
14/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großes kleine Digitalradio.
Nach 6 Wochen Gebrauch vollauf mit dem Radio zufrieden. Perfekter Empfang von DAB- Internet- FM-Sender, etc. Läßt auch sonst keine Wünsche offen, was Bluetooth, USB-Anschluß, CD-Spieler, etc. anbelangt. Unzählige Möglichkeiten und ebenso ist der Klang perfekt (Gehäuse aus Holz, nicht aus Plastik!) Ich kann´s nur empfehlen.
Vorteile
Einwandfreie Empfang von DAB- Internet- FM-Sender. Perfekter Klang. Viele weitere Möglichkeiten wie USB, Bluetooth, CD-Spieler, etc.
Nachteile
Noch keine festgestellt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2026-04-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2026-04-02
Teppich
22/05/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Io
Im Moment kann Musik hören - nicht über Fernseher - weil dann besetzt
Vorteile
Gut hörbar, ohne extra Boxen
Nachteile
?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-22
Surisparky
09/01/2024
Suisse
Was will man mehr
Ich finde diese Gerät Super, es hat alles was man braucht, guten Sound, viele Möglichkeiten um Musik zu höhren, Preis Leistung Top
Vorteile
Alles was man zum Musik höhren braucht
Nachteile
Wenn man das Antennen Kabel Hausanschluss Ansteckt kann man kein DAB höhren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2023-12-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2023-12-09