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Kopfhörer mit Mikrofon

TAKH301PK/00

Es liegt bei Ihnen

Spaß haben mit den On-Ear-Kopfhörern, die Kinder selbst gestalten können. Die Lautstärke dieser Kopfhörer ist auf 85 dB begrenzt und sie sind robust genug, um in der Schultasche zu liegen. Kinder können die Kopfhörermuscheln mit Aufklebern oder eigenen Kunstwerken dekorieren!

Alle Vorteile anzeigen

Es liegt bei Ihnen

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

Ein 1,2 Meter langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

32-mm-Akustiktreiber. Klarer Sound

Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.

Anpassbare Kopfhörermuscheln. Dekorierbar mit Aufklebern oder persönlichen Kunstwerken

Kinder können diese Kopfhörer mit Aufklebern oder sogar ihrem neuesten Kunstwerk dekorieren. Die durchsichtige Außenhülle der Kopfhörermuscheln lässt sich öffnen, sodass eine Zeichnung hineingesteckt werden kann. Drei Aufklebersets und Karten mit Grafiken sind im Lieferumfang der Kopfhörer enthalten.

Technische Daten

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