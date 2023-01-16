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Eingestellt
Perfekt zum Spielen
Mit diesen kabellosen Open-Ear-Kopfhörern hören Ihre Kinder alles. Beschränken Sie die Wiedergabezeit und die Lautstärke über die Philips App. Das sichere, angepasste Design und der verstellbare Kopfbügel sorgen dafür, dass die Kopfhörer mit Ihrem Kind wachsen und beim Spielen nicht herunterfallen!
Kabellose Open-Ear-Kopfhörer
Knochenschall-Übertragung
App-basierte Kindersicherung
IPX5 Wasserschutz
Kinder sind immer in Bewegung! Die Kopfhörermuscheln dieser leichten Kopfhörer liegen direkt vor den Ohren Ihres Kindes auf, sodass die Kopfhörer sicher und bequem sitzen, egal ob es spielt, Online-Unterricht hat oder Musik hört.
Diese Kopfhörer nutzen die Knochenschall-Technologie, damit Ihre Kinder Musik, Aufgaben oder Spiele hören können. Die Kopfhörermuscheln liegen vor den Ohren auf und Ihr Kind bekommt mit, was in der Umgebung passiert.
Sie können die Lautstärke und die Wiedergabezeit ganz einfach über die Philips App einschränken. Die Dezibelwerte des Kopfhörers sind auf 85 dB begrenzt, können aber für empfindlichere Ohren auch niedriger eingestellt werden. Stellen Sie die Wiedergabezeit nach Tag oder Woche ein, und eine Sprachansage erinnert die Kinder, wenn die Zeit abgelaufen ist!
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Vorteile
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Nachteile
Weinig varianten qua kleur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2021-12-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2021-12-16
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.
Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen Höchstwert von <85 dB begrenzt.