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TAEP200/12
Genießen Sie alles – von DVD bis USB
Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Möglichkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player TAEP200 bietet Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.
USB 2.0
12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.
Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.
Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.
3.2
von 5
70
Bewertungen
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAEP200 DVD-Player verfasst
Datum der Benutzung 2026-07-08
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAEP200 DVD-Player verfasst
Datum der Benutzung 2026-07-08
colcol
27/03/2023
België
Verifizierter Käufer
Appareil de grande qualité
Appareil est très facile d'utilisation, peu encombrant et image de grande qualité ! Je suis client depuis 1980, mon premier achat était un magnetoscope V2000, pour moi votre enseigne est plus qu'une référence !
Vorteile
Très facile d'utilisation.
Nachteile
Néant
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAEP200 Lecteur DVD verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAEP200 Lecteur DVD verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-27
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Vorteile
Easy set up
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAEP200 DVD player verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAEP200 DVD player verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-19
Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.