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Freie Ohren. Hören Sie alles.
Laufen, fahren, spazieren gehen – Sie werden es lieben! Mit diesen leichten, bequemen und robusten, kabellosen Sportkopfhörern im Open-Ear-Design hören Sie Ihre Umgebung und Ihre Musik. Ob Training im Park oder auf den Straßen, damit ist alles möglich!
Open-Ear
Knochenschall-Übertragung
Klare Gespräche
LED-Sicherheitsleuchten
Die Knochenleitungstechnologie überträgt den Ton durch die Schädelknochen, sodass Sie weder einen Ohrstöpsel noch Kopfhörer tragen müssen, die Ihr Ohr bedecken. Stattdessen wird der Ton von Ihren Wangenknochen direkt zum Innenohr übertragen und Ihre Musik gelangt auf magische Weise in Ihre Kopf!
Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IP66 bedeutet, dass Schmutz oder ein Wolkenbruch diese Open-Ear-Kopfhörer nicht aufhalten kann und sie können sicher und einfach geladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und bringen Sie sie an der magnetischen Ladestation an.
Nachts laufen, in der Abenddämmerung auf einem Bergpfad wandern oder im Wald radfahren – mit einem hellen LED-Lichtstreifen auf der Rückseite des Nackenbügels bleiben Sie auch in dunklen Umgebungen sichtbar. Sie können die LEDs über die Philips Headphones App oder den Ein-/Ausschalter am Nackenbügel steuern.
4.1
von 5
241
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
LuluMichi
28/07/2023
Deutschland
Geniales Produkt mit neuem Sound-Konzept !
Ich bin nicht der Fan von klassischen Kopfhörern, aber diese neue Variante ist genau das Richtige für mich. Dieser Kopfhörer liegt auf dem Knochen vor dem Ohr und somit bleiben die Ohren frei. Dadurch kann ich während der Nutzung auch mit anderen Leuten reden und ich nehme natürlich auch die Geräusche in der Umgebung war. Das gefällt mir und ist nicht nur im Straßenverkehr sehr praktisch. Von dem Klang bin ich positiv überrascht. Ich hätte ihn nicht so kräftig und voluminös erwartet, immerhin funktioniert es ja mit dem neuen Prinzip der Knochenschallübertragung. Insgesamt ein sehr geniales Produkt und für mich ideal :)
Vorteile
Die Ohren bleiben frei und Außengeräusche wahrnehmbar, Klang, Tragekompfort
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2022-06-28
parkenlage
23/03/2023
Deutschland
Ganz was anderes
Bone-Concution ist einfach ganz was anderes. Ich bekomme meine Umgebung vollständig mit, kann aber Musik hören. Natürlich hat man nicht so einen Wumms mit einem geschlossenen Kopfhörer trotzdem klingts super!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2022-02-23
Sandra487
03/02/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Gute Kopfhörer
Wir haben die Kopfhörer mit dem Fernseher verbunden, um beim Laufbandtraining Fernsehen zu schauen. Die Klangqualität ist gut. Die Passform ist auch ok. Anfangs musste ich probieren, wie sie am besten sitzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.