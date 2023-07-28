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Sicheres Laufen, freies Fahren
Starten Sie die Wiedergabe auf neue Art und Weise, um beim Training Musik zu hören! Mit diesen kabellosen Sportkopfhörern mit Knochenleitung können Sie mit anderen Athleten sprechen und Ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen. Ihre Läufe und Fahrten haben gerade ein Upgrade erhalten.
Open-Ear
Knochenleitung
Leicht und robust
IP67 Staub-/Wasserschutz
Mit 9 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung sind diese Open-Ear-Kopfhörer mit Knochenleitung während dem kompletten Lauf einsatzbereit. Eine vollständige Aufladung über USB-C dauert 2 Stunden. Noch nicht genug? Mit nur einer 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.
Die Knochenleitungstechnologie überträgt den Klang durch die Knochen des Schädels und lässt die Ohren vollständig offen für Ihre Umgebung. Sie können Ihre Musik und Podcasts genießen und trotzdem Ihren Lauf hören. Oder ein Auto, das sich von hinten nähert.
4.1
von 5
242
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
LuluMichi
28/07/2023
Deutschland
Geniales Produkt mit neuem Sound-Konzept !
Ich bin nicht der Fan von klassischen Kopfhörern, aber diese neue Variante ist genau das Richtige für mich. Dieser Kopfhörer liegt auf dem Knochen vor dem Ohr und somit bleiben die Ohren frei. Dadurch kann ich während der Nutzung auch mit anderen Leuten reden und ich nehme natürlich auch die Geräusche in der Umgebung war. Das gefällt mir und ist nicht nur im Straßenverkehr sehr praktisch. Von dem Klang bin ich positiv überrascht. Ich hätte ihn nicht so kräftig und voluminös erwartet, immerhin funktioniert es ja mit dem neuen Prinzip der Knochenschallübertragung. Insgesamt ein sehr geniales Produkt und für mich ideal :)
Vorteile
Die Ohren bleiben frei und Außengeräusche wahrnehmbar, Klang, Tragekompfort
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2022-06-28
parkenlage
23/03/2023
Deutschland
Ganz was anderes
Bone-Concution ist einfach ganz was anderes. Ich bekomme meine Umgebung vollständig mit, kann aber Musik hören. Natürlich hat man nicht so einen Wumms mit einem geschlossenen Kopfhörer trotzdem klingts super!
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Datum der Benutzung 2022-02-23
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Datum der Benutzung 2022-02-23
Sandra487
03/02/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Gute Kopfhörer
Wir haben die Kopfhörer mit dem Fernseher verbunden, um beim Laufbandtraining Fernsehen zu schauen. Die Klangqualität ist gut. Die Passform ist auch ok. Anfangs musste ich probieren, wie sie am besten sitzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.