ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild

Kabellose In-Ear-Sportkopfhörer

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Bewertungen

Intelligenter trainieren. Bei jedem Wetter.

Mit diesen wasserdichten Sportkopfhörern trainieren Sie optimal. Der Herzfrequenzmesser hilft Ihnen dabei, Ihre Intensität zu finden und motivierende Sounds sorgen dafür, dass Sie immer in Bewegung bleiben. Sie können Ihren Fortschritt in der Philips Kopfhörer App verfolgen.

Alle Vorteile anzeigen

Intelligenter trainieren. Bei jedem Wetter.

  • Integrierter Herzfrequenzmesser

  • 6 Stunden Wiedergabezeit

  • Sicherer Sitz

  • Wasserfest/schweißresistent gem. IPX5

Leistungsstarke 10-mm-Neodym-Treiber

3 austauschbare Ohrstöpsel aus Silikon

Zuverlässige Bluetooth-Verbindung. Einfache Steuerung

Eine stabile Bluetooth-Verbindung sorgt dafür, dass Sie beim Laufen keine Beats verpassen. Mit der Multifunktionstaste können Sie Wiedergabelisten anhalten, Anrufe annehmen, die Lautstärke anpassen oder den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

5

Bewertungen

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Vorteile

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Nachteile

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Vorteile

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Nachteile

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2022-07-01

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Vorteile

Eenvoudig

Nachteile

Melding batterij leeg

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-10

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren