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TAA4205BK/00
Intelligenter trainieren. Bei jedem Wetter.
Mit diesen wasserdichten Sportkopfhörern trainieren Sie optimal. Der Herzfrequenzmesser hilft Ihnen dabei, Ihre Intensität zu finden und motivierende Sounds sorgen dafür, dass Sie immer in Bewegung bleiben. Sie können Ihren Fortschritt in der Philips Kopfhörer App verfolgen.
Integrierter Herzfrequenzmesser
6 Stunden Wiedergabezeit
Sicherer Sitz
Wasserfest/schweißresistent gem. IPX5
Eine stabile Bluetooth-Verbindung sorgt dafür, dass Sie beim Laufen keine Beats verpassen. Mit der Multifunktionstaste können Sie Wiedergabelisten anhalten, Anrufe annehmen, die Lautstärke anpassen oder den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren.
3.2
von 5
5
Bewertungen
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Vorteile
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Nachteile
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Vorteile
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Nachteile
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-01
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Verifizierter Käufer
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Vorteile
Eenvoudig
Nachteile
Melding batterij leeg
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-10
Ergebnisse können variieren