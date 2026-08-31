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Eingestellt
SWW1001/00
Universelle Organizer-Tasche für Elektronikgeräte
Universelle Organizer-Tasche für Elektronikgeräte, um Ihre Geräte zu schützen. Das wasserdichte Material mit IPX4-Standard sorgt dafür, dass Ihre Elektronik sicher und trocken bleibt. Tasche mit vier Innenfächern für Ordnung und Organisation.
Universell
Im Inneren befinden sich Taschen, die sich perfekt zur Aufbewahrung Ihres Mobilgeräts, Ihrer Kabel, Batterien und Speicherkarten eignen – also alles, was Sie schützen und jederzeit griffbereit haben möchten.
Spritzwasserfestes Material schützt Ihre Medien vor Feuchtigkeit und Wasser.
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