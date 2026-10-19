8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR

Erleben Sie Ultra HD 8K-Auflösung bei 60 Bildern/Sek. Dynamic HDR bieten besten Kontrast und gestochen scharfe Bilder mit High-Speed-Action. Ein erweiterter Audiorückkanal unterstützt bis zu 192 KHz in 24-Bit-Auflösung.