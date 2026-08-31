Zertifiziertes hochwertiges HDMI-Kabel

Ein zertifiziertes, hochwertiges HDMI-Kabel bietet Ultra HD 4K-Auflösung bei 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz