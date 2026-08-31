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Eingestellt
SWV6803/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C auf USB-C-Kabel
Der Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss unterstützt Geräte mit einer Auflösung von 5K und einer Bandbreite von 40 Gbit/s. Premium-Kabel mit einer Länge von 3 Meter für zusätzliche Flexibilität beim Laden.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbit/s
3 m
Eine Lösung mit nur einem Kabel für Ihren USB-C-Monitor, das eine ultraschnelle Videoübertragung beim Aufladen Ihres Laptops ermöglicht.
Unterstützt USB 4.0, Bandbreite mit hoher Geschwindigkeit von 40 Gbit/s.
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