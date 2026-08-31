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USB-C auf USB-C

SWV6801/00

Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

Der Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss unterstützt Geräte mit 5K-Auflösung und 40 Gbps Bandbreite. Premium-Kabel mit einer Länge von 1.5 meter für zusätzliche Flexibilität beim Laden.

Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Vielseitiges USB-C-Kabel für USB-C-Monitore

Eine Lösung mit nur einem Kabel für Ihren USB-C-Monitor, das eine ultraschnelle Videoübertragung beim Aufladen Ihres Laptops ermöglicht.

Unterstützt USB 4.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 4.0, Bandbreite mit hoher Geschwindigkeit von 40 Gbit/s.

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