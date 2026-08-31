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Eingestellt
SWV6021/00
Premium USB-C auf HDMI und VGA-Adapter
Premium USB-C auf HDMI (Buchse) und VGA-Adapter. Kabellänge: 0,15 m. VGA-Ausgang unterstützt 1.920 x 1.080p bei 60 Hz Full HD-Ausgangsleistung. HDMI unterstützt 4K x 2K bei 30 Hz für eine besonders klare Ausgabe.
HDMI
VGA
Für Produkte längerer Lebensdauer nur unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K (3.840 x 2.160) für ultimative Bildqualität und Spieleerlebnisse.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigeerlebnis. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.
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