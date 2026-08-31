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SWV5733B/00
Erleben Sie Ultra High Definition Bilder
Erleben Sie Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz, 3 Meter Kabellänge.
HDMI 2.0
18 Gbit/s
4K 60 Hz
3 m
Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Unterstützt alle 3D-Videoformate und ermöglicht so Home Entertainment und Spiele in 3D.
ARC ermöglicht die Übertragung digitaler Audiodaten von einem über HDMI angeschlossenen Fernseher mit integriertem Tuner an ein Surround Sound-System, sodass kein zusätzliches Audiokabel mehr erforderlich ist.
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