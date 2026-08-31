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Eingestellt
SWV5633G/00
Zertifiziertes, hochwertiges HDMI-Kabel
Das zertifizierte, hochwertige HDMI-Kabel bietet Ultra HD 4K-Auflösung bei 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gbit/s
3 m
Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Hochwertige Materialien – 30 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.
Unterstützt alle 3D-Videoformate und ermöglicht so Home Entertainment und Spiele in 3D.
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