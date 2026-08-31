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Eingestellt
SWV5610G/00
Erleben Sie Ultra High Definition Bilder
Erleben Sie Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz
4K 60 Hz
18 Gbit/S
1,5 m
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K oder UHD 2160p. Dadurch kann Ihr Bildschirm mit digitalen Kinosystemen mithalten.
Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Vergoldete Stecker für eine zuverlässige Verbindung.
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