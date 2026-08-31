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SWR8106W/00
Verlängerung der HDMI-Verbindung
Unterstützt HDMI 4K-Auflösung. WLAN-Übertragung bei 5 GHz mit 200 Metern Übertragungsreichweite.
HDMI
kabellos
Der Stecker (Typ A auf Typ B) erfüllt Ihre speziellen Verbindungsanforderungen.
Überragende Abschirmung optimiert Datenübertragung durch Schutz vor externen Radiofrequenzstörungen.
Goldbeschichtete Stecker, Typ A auf Typ B, sorgen für bessere Leitfähigkeit durch geringeren Kontaktwiderstand.
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