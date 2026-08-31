ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

        Datenübertragung

        SWR8106W/00

        Verlängerung der HDMI-Verbindung

        Unterstützt HDMI 4K-Auflösung. WLAN-Übertragung bei 5 GHz mit 200 Metern Übertragungsreichweite.

        Alle Vorteile anzeigen

        Verlängerung der HDMI-Verbindung

        • HDMI

        • kabellos

        5-polige Stecker, Typ A auf Mini B

        Der Stecker (Typ A auf Typ B) erfüllt Ihre speziellen Verbindungsanforderungen.

        Überragende Abschirmung optimiert Datenübertragung

        Überragende Abschirmung optimiert Datenübertragung durch Schutz vor externen Radiofrequenzstörungen.

        Goldbeschichtete Stecker, Typ A auf Typ B, für bessere Leitfähigkeit

        Goldbeschichtete Stecker, Typ A auf Typ B, sorgen für bessere Leitfähigkeit durch geringeren Kontaktwiderstand.

        Technische Daten

        Support für dieses Produkt erhalten

        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Bewertungen

        Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

        • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
        • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
        • Exklusive Angebote für Mitglieder.
        • Expertentipps und Inspiration.

        Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

        • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
        • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
        • Exklusive Angebote für Mitglieder.
        • Expertentipps und Inspiration.