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Stereo-Überspielkabel

SWA4522S/10

Zuverlässiger Anschluss

Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Stereo-Überspielkabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 1,5 m

Geformter Stecker für sichere Verbindungen

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.

Gummi-Zugentlastung

Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 231.3 kB
  • 21 April 2024

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 98.7 kB
  • 21 November 2023

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