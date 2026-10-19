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Eingestellt
SWA2550W/10
Genießen Sie Ihre Kopfhörer
Verwandelt eine 6,35-mm-Kopfhörerbuchse in eine 3,5-mm-Buchse.
6,35 mm(Stecker) - 3,5 mm(Kupplung)
Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.
Für Produkte längerer Lebensdauer nur unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt
Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.