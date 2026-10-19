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Stereo-Adapter

SWA2550W/10

Genießen Sie Ihre Kopfhörer

Verwandelt eine 6,35-mm-Kopfhörerbuchse in eine 3,5-mm-Buchse.

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mit diesem Stereo-Adapter

Genießen Sie Ihre Kopfhörer

  • 6,35 mm(Stecker) - 3,5 mm(Kupplung)

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.

Unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt

Für Produkte längerer Lebensdauer nur unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt

Unisolierte Kupferabschirmung

Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 134.2 kB
  • 21 July 2026

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