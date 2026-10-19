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Lautsprecherkabel

SWA2105W/10

Zuverlässiger Anschluss

Dieses Lautsprecherkabel sorgt für einen zuverlässigen Anschluss zwischen Lautsprechern und Tuner.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Lautsprecherkabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 10 m

  • 18 Gauge

Hochreiner Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung

Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.

Plug & Play für einfache Installation

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Flexibler PVC-Mantel

Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 183 kB
  • 17 June 2025

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