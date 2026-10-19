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Eingestellt
SWA2105W/10
Zuverlässiger Anschluss
Dieses Lautsprecherkabel sorgt für einen zuverlässigen Anschluss zwischen Lautsprechern und Tuner.
10 m
18 Gauge
Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.
Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.
Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.