Musikwiedergabe über je einen Lautsprecher oder über alle gleichzeitig

Mit den Multiroom-Lautsprechern kannst du Titel in einem Raum oder in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. So begleitet dich deine Musik entweder durch dein gesamtes Zuhause oder wird nur in einem Raum wiedergegeben. Jede Person kann Musik auf einem beliebig ausgewählten Lautsprecher wiedergeben. Zusätzliche Lautsprecher können mühelos und kabellos dem System hinzugefügt werden.