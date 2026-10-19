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Eingestellt
SVC2332/10
3-in-1-Stift
Präzises Klicken, müheloses Zeichnen und einfaches Reinigen auf Tablets und Smartphones
Tablet/Smartphone
Bildschirm
Reaktionsfähige und ergonomisch geformte Stiftspitze für die Verwendung auf Tablet- und Smartphone-Displays
Schlankes und tragbares Format mit integriertem Clip sorgt für komfortablen Transport
Kugelschreiber mit dünner Spitze für eine erstklassige Erfahrung beim Schreiben auf Papier