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3-in-1-Stift

SVC2332/10

3-in-1-Stift

Präzises Klicken, müheloses Zeichnen und einfaches Reinigen auf Tablets und Smartphones

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Kugelschreiber, Bürste und Stift

3-in-1-Stift

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Reaktionsfähiger und ergonomisch geformter Stift

Reaktionsfähige und ergonomisch geformte Stiftspitze für die Verwendung auf Tablet- und Smartphone-Displays

Schlankes und tragbares Format mit integriertem Clip

Schlankes und tragbares Format mit integriertem Clip sorgt für komfortablen Transport

Kugelschreiber mit dünner Spitze zum Schreiben auf Papier

Kugelschreiber mit dünner Spitze für eine erstklassige Erfahrung beim Schreiben auf Papier

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

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  • 21 July 2026

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