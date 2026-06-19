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7000 SeriesSteamer

STH7060/80

1 Auszeichnung

Verpass deinem Kleiderschrank ein Upgrade
Der Philips 7000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer schnellen, effizienten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Der Dampfglätter entfernt nicht nur Falten, sondern tötet mit seinem heißen Dampf 99,9% der Bakterien und neutralisiert sogar Gerüche.
Alle Vorteile anzeigen

Praktisches, schnelles und effizientes Glätten

Verpass deinem Kleiderschrank ein Upgrade

  • Mit verstellbarem Steamer-Kopf

  • Zwei Wasserbehälter

  • OptimalTEMP-Technologie

  • Stylemat für vertikales Glätten

  • StyleMat im Lieferumfang enthalten

Frischt Textilien auf, um unnötige Waschgänge zu verhindern und die Lebensdauer deiner Lieblings-Pieces zu verlängern

Wir alle kennen diesen Kleiderstuhl, auf dem die Kleidung landet, die nicht schmutzig ist, aber auch nicht frisch genug, um sie wieder in den Schrank zu hängen. Der Steamer frischt deine Kleidung oder auch Textilien wie Vorhänge und Kuscheltiere auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.* So vermeidest du unnötige Waschgänge und schonst die Umwelt.

Verstellbarer Kopf für einfaches und angenehmes Glätten

Mit dem innovativen verstellbaren Kopf kannst du Falten aus jedem Winkel glätten. Dadurch kannst du das Gerät nach Belieben vertikal oder horizontal einsetzen.

Zugespitzte Heizplatte zum Glätten schwer erreichbarer Stellen

Mit der zugespitzten Heizplatte kannst du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung (z.B. zwischen Knöpfen oder am Kragen) mühelos und präzise glätten.

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem Drittanbieter auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

  2. Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips