Frischt Textilien auf, um unnötige Waschgänge zu verhindern und die Lebensdauer deiner Lieblings-Pieces zu verlängern

Wir alle kennen diesen Kleiderstuhl, auf dem die Kleidung landet, die nicht schmutzig ist, aber auch nicht frisch genug, um sie wieder in den Schrank zu hängen. Der Steamer frischt deine Kleidung oder auch Textilien wie Vorhänge und Kuscheltiere auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.* So vermeidest du unnötige Waschgänge und schonst die Umwelt.