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7000 SeriesSteamer

STH7020/20

1 Auszeichnung

Verpass deinem Kleiderschrank ein Upgrade
Der Philips 7000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer schnellen, effizienten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Der Dampfglätter entfernt nicht nur Falten, sondern tötet mit seinem heißen Dampf 99,9% der Bakterien und neutralisiert sogar Gerüche.
Alle Vorteile anzeigen

Praktisches, schnelles und effizientes Glätten

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  • Mit verstellbarem Steamer-Kopf

  • OptimalTEMP Bügelsohle

  • 30 Sekunden Aufheizzeit

  • Wasserbehälter (100 ml)

Aktive Dampfspitze zum Glätten auch schwieriger Stellen an deiner Kleidung

Die Dampfplatte verfügt über eine aktive Dampfspitze, damit du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung wie Knöpfe, Kragen und Falten ganz einfach und genau glätten kannst.

Gleichmäßiger Dampfausstoß glättet Falten effektiv

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 28 g/min entspannt die Fasern, sodass Falten für eine blendend aussehende Kleidung schnell geglättet werden.

100-ml-Wasserbehälter zum Dampfglätten eines Outfits in einem Durchgang

Abnehmbarer 100-ml-Wasserbehälter zum Dampfglätten eines kompletten Outfits ohne Nachfüllen. Der Wasserbehälter lässt sich leicht abnehmen und bei Bedarf während des Dampfglättens nachfüllen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem Drittanbieter auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

  2. Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips