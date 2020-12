Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

Die in Gruppen zusammengefassten Funktionen ermöglichen eine einfache Erkennung der Tasten, die zur Bedienung eines bestimmten Audio-/Videogerätes benötigt werden. Alle Funktionen des Gerätes sind auf der Fernbedienung in Gruppen zusammengefasst. Darüber hinaus ist der obere Teil der Fernbedienung in verschiedenen Farben gestaltet (schwarz, silber, aluminiumfarbig,...) und mit unterschiedlichen Oberflächen (schwarz, silber, matt, glänzend,...) ausgestattet. So fällt es einfacher, zu erkennen, welche Tasten zusammen gehören, um ein bestimmtes Audio-/Videogerät zu bedienen.