Du kannst mich auf deinem Laptop oder freistehend verwenden

Der SoundBar kann auf dem Bildschirm Ihres Notebooks befestigt werden. So können Sie unterwegs Musik hören UND Platz sparen. Befestigen Sie ihn einfach am oberen Bildschirmrand, schließen Sie das USB-Kabel an, und schon geht's los! Anschließend wickeln Sie das USB-Kabel in der dafür vorgesehenen Vertiefung am SoundBar auf, und bewahren Sie ihn in der Tatsche auf.