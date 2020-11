Vibrationstechnologie

Um Ihnen die Gewöhnung an das Snoring Relief Band zu erleichtern, gibt es eine Anpassungsphase (die so genannte Adaptionsphase), in der die Anzahl der Vibrationen mit der Zeit prozentual zunimmt. Nach Ihrer 8. Anwendung vibriert der Sensor dann jedes Mal, wenn Sie auf dem Rücken schlafen.