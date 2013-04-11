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Eingestellt
SHQ4000/10
Ein sportlicher Begleiter
Diese Kopfhörer sind aus einem wasserdichten, antibakteriell behandelten Material und eignen sich hervorragend für Sportbegeisterte.
ActionFit
Orange und Grau
Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden
Biegsamer, leichter Nackenbügel für perfekten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt
Verfeinerter Sound für ein umfassendes Sporterlebnis und mehr Spaß beim Training
3.1
von 5
14
Bewertungen
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
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eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
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tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
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