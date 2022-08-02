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Eingestellt
SHQ3200/10
Ein sportlicher Begleiter
Durch den patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.
ActionFit
Orange und Grau
Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen ultimativen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.
Es gibt nichts Besseres als einen guten Rhythmus für Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit Kopfhörern erleben Sie einen tiefen und satten Bass, der Ihren Sport zum Grooven bringt.
2.3
von 5
22
Bewertungen
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Vorteile
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Nachteile
hard to find to purchase
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sportstudent
19/04/2013
Deutschland
guter Sportkopfhörer
Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel verfasst
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