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Eingestellt

ActionFitKopfhörer mit Sportohrbügel

SHQ3200/10

2.3

| (22) Bewertungen

Ein sportlicher Begleiter

Durch den patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.

Alle Vorteile anzeigen

Mit anpassbarem Ohrbügel für sicheren Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Orange und Grau

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen sicheren Sitz

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen sicheren Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen ultimativen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Reflexiver Stopper im Kabel

Reflexiver Stopper im Kabel

Leistungsstarker Bass für perfekte Motivation

Leistungsstarker Bass für perfekte Motivation

Es gibt nichts Besseres als einen guten Rhythmus für Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit Kopfhörern erleben Sie einen tiefen und satten Bass, der Ihren Sport zum Grooven bringt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

22

Bewertungen

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Vorteile

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Nachteile

hard to find to purchase

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-02

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Datum der Benutzung 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

guter Sportkopfhörer

Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel verfasst

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