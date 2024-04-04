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Eingestellt
Ein leistungsstarker Auftritt
Sie suchen nach der perfekten Mischung aus Leistung, Komfort und Qualität? Diese Over-Ear-Kopfhörer mit offener Rückseite wurden entwickelt, um Ihr Zuhause zum Leben zu erwecken. Sie erhalten großartigen Sound, ein hochwertiges Design und vergoldete Kabelverbindungen.
50-mm-Neodym-Treiber
Offenes Design
3 m abnehmbares Kabel
Spüren Sie die Musik. Perfekt abgestimmte 50-mm-Treiber sorgen für einen klaren Bass, einen ausgewogenen Mittelbereich und makellose Höhen. Die Treiber sind so konzipiert, dass sie sich der natürlichen Geometrie des Ohrs anpassen und keine Details verloren gehen.
Der Bügel ist mit langlebigem Stahl verstärkt, der genau die richtige Spannung für einen sicheren Sitz hinzufügt. Das zweilagige Kopfbügelpolster sorgt für echten Tragekomfort und die atmungsaktiven Ohrpolster eignen sich perfekt für langen Hörgenuss.
Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsalben – auf Ihrem Smart-Gerät, Ihrer Anlage zu Hause, Ihrem Fernseher oder Ihrem Laptop. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel verfügt über einen vergoldeten Klinkenadapter (6,3 auf 3,5 mm), sodass für die beste Verbindung bei der Wiedergabe auf audiophilen Geräten gesorgt wird.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Vorteile
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Nachteile
rumore plasticoso qunado si muovono
Diese Bewertung wurde für SHP9600 Cuffie over ear verfasst
Datum der Benutzung 2023-04-04
Diese Bewertung wurde für SHP9600 Cuffie over ear verfasst
Datum der Benutzung 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Vorteile
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP9600 Over-ear-koptelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP9600 Over-ear-koptelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-12
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.