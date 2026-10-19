Umschalten von Musik zu Telefonanrufen dank integriertem Mikrofon

CitiScape Kopfhörer verfügen über ein integriertes Mikrofon, damit Sie problemlos vom Musikhören zu Telefongesprächen wechseln können. So können Sie sich ohne besonderen Aufwand gleichzeitig mit Ihrer Musik und mit den Menschen beschäftigen, die Ihnen wichtig sind.