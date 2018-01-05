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Eingestellt

Geräuschreduzierende Kopfhörer

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Bewertungen

Mehr Sound, weniger Geräusche

Tauchen Sie dank innovativer ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Entlastende Polster sorgen für langen Tragekomfort, und das kompakte, faltbare Design eignet sich optimal zum Transport und zur einfachen Aufbewahrung.

Alle Vorteile anzeigen

starker Bass

Mehr Sound, weniger Geräusche

  • 32 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

ActiveShield™-Geräuschreduzierung reduziert Geräusche um bis zu 97 %

ActiveShield™-Geräuschreduzierung reduziert Geräusche um bis zu 97 %

Die ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung verfügt über zwei Feed-Backward-Mikrofone, die für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet werden. Sie erkennt Umgebungsgeräusche und invertiert die Schallwellen. So werden diese effektiv ausgeblendet, und Hintergrundgeräusche werden in Stille verwandelt.

Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit

Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit

Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs.

Geschlossenes Design blendet zur Geräuschisolierung Umgebungsgeräusche aus

Geschlossenes Design blendet zur Geräuschisolierung Umgebungsgeräusche aus

Abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.9

von 5

9

Bewertungen

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido verfasst

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer verfasst

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07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

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