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SHC8525/05
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Landesspezifische Werbebroschüre
Benutzerhandbuch
Wieso müssen die mitgelieferten Akkus 16 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen?
Neue Akkus verfügen nach dem ersten Aufladen nicht über ihre vollständige Leistungskapazität.
Wann erlischt die GRÜNE Ladeanzeige an meinem Philips Kopfhörer?
Rote Betriebsanzeige leuchtet nicht, wenn die Philips Kopfhörer an das Netzteil angeschlossen sind
Kann der Philips Kopfhörer dauernd in der Basisstation belassen werden?
Reichweite meiner Philips Kopfhörer nicht wie in den technischen Daten beschrieben
Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Wieso haben meine Philips Akkus/Akkupacks eine sehr kurze Lebensdauer?
Wo erhalte ich Philips Akkus?
Wie kann ich den Philips Kopfhörer reinigen?
Mein SPhilips ystem schaltet sich in Intervallen aus/ der Ton wird unhörbar.
Störende Interferenzen bei der Wiedergabe über mein Philips FM-Funk-Kopfhörersystem
Konstantes Rauschen im Hintergrund meines Philips Kopfhörer
Leichte Störgeräusche auf meinen Philips Kopfhörern
Warum höre ich Musik von meinem Nachbarn auf dem Philips Kopfhörer?
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