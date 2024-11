Aktivieren von Siri und Google Now durch Drücken auf die Ohr-Taste

Die aktuellen Philips Bluetooth-Kopfhörer sind mit Siri und Google Now kompatibel und machen die Verwendung Ihres virtuellen Assistenten so leicht wie nie. Drücken Sie einfach nur auf die Ohr-Taste, um Siri auf dem iPhone oder Google Now auf Android-Geräten zu aktivieren.