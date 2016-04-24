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Eingestellt
SHB8850NC/00
Mehr Sound, weniger Geräusche
Keine Kabel, keine Geräusche und keine Kompromisse. Tauchen Sie dank fortschrittlicher ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Kabellose Verbindung über einfache NFC-Kopplung, Genuss von Musik und Anrufen über Ohrpolster mit intelligenter Steuerung.
32-mm-Lautsprecher/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Das kompakte Faltsystem macht ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs.
Die Multi-Point-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre Philips Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig zu verbinden. Koppeln Sie ganz einfach die zwei Geräte, um Filme und Musik zu genießen, während Sie in der Zwischenzeit problemlos Anrufe entgegennehmen.
3.6
von 5
41
Bewertungen
Ciset2705
24/04/2016
Deutschland
Die neue On-Ear-Alternative
Durch seine kompakteren Maße sorgt dieser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling für ein anderes Tragegefühl. Zusammengeklappt nimmt er weniger Platz als das Over-Ear-Modell im Gepäck weg. Musik und Anrufe kabellos übertragbar Kein Rauschen ' für störungsfreien Musikgenuss ActiveShield Pro Geräuschreduzierung um bis zu 97% durch 2 Mikrofone 40 Millimeter Neodym-Lautsprechertreiber Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung Li-Polymer Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik MULTIPAIR zum Verbinden mit mehreren Bluetooth-fähigen Geräten Smart Touch-Bedienelemente für Kontrolle über Musik und Anrufe Mit Siri und Google Now kompatibel Zusammenklappbare und kompakte Konstruktion Bluetooth 4.0 mit A2DP / AVRCP / HFP / HSP One-Touch-Funktion für NFC-fähige Smartphones und Tablets zur Bluetooth-Kopplung Farben: Metalleffekt Schwarz
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst
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Vandark74
26/03/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Einfach und gut
Der Kopfhörer ist in allen Belangen gelungen! Er verfügt über ein ansprechendes Desin, einfache Handhabung und gute Leistung. Ich möchte da gar nicht auf die Details eingehen, die kann jeder selber nachlessen. ich finde diesen Kopfhöhrer in jeder Hinsicht gelungen und kann diesen nur weiter empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Detailteufel
26/03/2018
Suisse
Einfach und gut
Der Kopfhörer ist in allen Belangen gelungen! Er verfügt über ein ansprechendes Desin, einfache Handhabung und gute Leistung. Ich möchte da gar nicht auf die Details eingehen, die kann jeder selber nachlessen. ich finde diesen Kopfhöhrer in jeder Hinsicht gelungen und kann diesen nur weiter empfehlen!
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