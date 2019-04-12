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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB4805DC/00

5

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ultraleicht. Großartiger Klang.

Erleben Sie grenzenlose Freiheit ohne störende Kabel. Die kabellosen Philips Flite Everlite Kopfhörer verbinden Style und alltagstaugliche Einfachheit. Kompakt und ultraleicht mit klarem Sound – jeden Tag.

Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Schnellaufladung in fünf Minuten

Schnellaufladung in fünf Minuten

Mit der Schnellaufladungstechnologie erhalten Sie schnelle Energie, wenn der Akku fast leer ist. Mit nur fünf Minuten Ladezeit erreichen Sie so eine Stunde Betriebszeit.

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
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1

12/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Seems...

Bought it. Works fine. Controls are comfortable. Design and material is nice. Looks good. Recommend it.

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Diese Bewertung wurde für SHB4805DC Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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28/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Nice

I decided that I needed to cut the wires since my new phone decided to remove the support for 3.5mm. I tried various heaphones from what hifi's reviews for their best buys up to headphones costing £300+. For all the extra money I am pretty sure there is a small increase in audio quality but comfort, bang for buck and a sound I like these fit the bill. nice one Philips.

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26/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

bluetooth headphones

I wanted a pair of good sounding comfortable and light phones. These are that - I am not saying others are not as good, just that these work well and im a happy customer.

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