Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus Ihres Babys Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn Ihr Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und Sie können mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen finden Sie unten.