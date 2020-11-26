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Eingestellt
Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass Ihr Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für Sie und Ihr Kind.
Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass Ihr Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.
4.6
von 5
154
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Hawaiika
26/11/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt wirkt
Das Produkt trägt dazu bei, das mein Baby weniger Bauchschmerzen/Blähungen hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Tirolgirl
07/07/2020
Österreich
Tolle Flasche
die Flache ist super, seit dem wir die verwenden, hat unsere kleine,kein Bauchweh mehr. Reinigung ist auch einfach und das Flascherl liegt gut in der Hand. Wir können sie nur empfehlen!!!
Vorteile
kein Bauchweh mehr
Nachteile
gibt keinen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Nala2019
02/06/2020
Österreich
Teil der Aktion
Endlich weniger Bauchschmerzen
Ich habe das Philips Avent Anti-colic mit Air Free Ventil kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und durfte dieses Testen. Insgesamt empfinde ich es als ein sehr hochwertiges Produkt, dass ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Als wir das Fläschchen jetzt einige Zeit getestet haben konnte ich feststellen, dass mein Mädchen weniger Luft schluckt und somit weniger Bauchschmerzen hat. Des Weiteren habe ich das Gefühl das sie auch weniger Bäuerchen macht. Die Flasche selbst wirkt auf mich sehr robust und alle Teile sind leicht zusammenzubauen. Auch die Reinigung ist vergleichsweise zu anderen Flaschen relativ einfach.
Vorteile
es wird weniger Luft geschluckt, somit weniger Bauchschmerzen. Robust und leicht zusammenzubauen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF813/14 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst