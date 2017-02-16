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Eingestellt

Philips AventAvent Anpassbarer Anfänger-Löffel 6m+

SCF722/00

4.5
| (13) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
Der anpassbare Anfänger-Löffel von Philips Avent wurde speziell dafür entwickelt, Ihr Kind beim selbstständigen Essen zu unterstützen. Der Griff und die Spitze des Löffels sind flexibel, sodass Sie sie entsprechend der individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes während des Wachstums anpassen können.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Unterstützt Ihr Kind dabei, selbstständig zu essen

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

Babys erster Löffel zum selbstständigen Essen

Griff und Löffelspitze, anpassbar

Passen sich dem Griff und den Entwicklungsstufen Ihres Kindes während des selbstständigen Essens an

Optimal für kleine Hände – ideal für selbstständiges Essen

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

13

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst

21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst

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23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

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Diese Bewertung wurde für SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 