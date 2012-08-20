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Eingestellt

Philips AventAvent Becher mit Aufdruck

SCF609/01

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hygiene unterwegs

Dieser Philips Avent Becher für einen schnelleren Getränkefluss eignet sich ideal für aktive Kleinkinder. Er ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Der Becher hat einen aufklappbaren Deckel sowie einen praktischen Clip, um ihn am Gürtel oder Kinderwagen zu befestigen.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Tropffreier Trinkbecher für schnelleren Trinkfluss

Hygiene unterwegs

  • 340 ml

  • ab 18 Monaten, Sport-Trinkschnabel

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Aus Hygienegründen kann der gesamte Becher sterilisiert werden

Aus Hygienegründen kann der gesamte Becher sterilisiert werden

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Avent Decorated Cup verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Avent Decorated Cup verfasst

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

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Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Tasse décorée Avent verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Tasse décorée Avent verfasst

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 