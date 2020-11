Überall und jederzeit aufwärmen

In Situationen, in denen Sie Ihr Baby unterwegs füttern müssen, ermöglicht es Ihnen der Flaschenwärmer, Milch überall und jederzeit aufzuwärmen. Gekochtes Wasser bleibt in der Thermo-Flasche bis zu 6 Stunden lang warm, und Flaschen können damit innerhalb von 2,5 Minuten aufgewärmt werden. Alle Vorteile ansehen