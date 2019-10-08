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Eingestellt
Wärmt Milch unterwegs auf
Wärmt schnell auf
Schutzdeckel für Becher
Erwärmt auch Babynahrung
Keine Stromversorgung erforderlich. Dies ist der Flaschenwärmer, den Sie überallhin mitnehmen können. Das kochende Wasser in der Thermo-Flasche bleibt bis zu 6 Stunden heiß und kann verwendet werden, um mehrere Flaschen aufzuwärmen.
Der Flaschenwärmer kann 180 ml Milch in nur 2,5 Minuten* aufwärmen.
Mit dem Deckel für einfaches Ausgießen gibt es unterwegs kein Auslaufen. Er verfügt über eindeutige offene und geschlossene Positionen und ist einfach zu reinigen.
3.9
von 5
43
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst
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Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FlyingBee
06/08/2017
Deutschland
Super praktisch
Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Mit einer 180 ml Flasche bei einer Temperatur von 20 °C
Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.