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Eingestellt
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit
Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.
Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Glock
01/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einwandrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF196/01 Modische Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF196/01 Modische Schnuller verfasst
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Vorteile
Todo
Nachteile
Nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF196/18 Chupete Classic verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF196/18 Chupete Classic verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.