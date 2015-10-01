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  • Kiefergerecht auf Babys Mund abgestimmt
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Eingestellt

Philips AventKlassischer Schnuller

SCF196/18

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Kiefergerecht auf Babys Mund abgestimmt
Die kiefergerecht geformten, weichen und symmetrischen Avent Sauger sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle Avent Schnuller bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Kiefergerecht auf Babys Mund abgestimmt

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Sicherheitsring

Sicherheitsring

Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF196/01 Modische Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF196/01 Modische Schnuller verfasst

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Vorteile

Todo

Nachteile

Nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF196/18 Chupete Classic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF196/18 Chupete Classic verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.