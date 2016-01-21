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  • Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
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Eingestellt

Philips AventKlassischer Schnuller

SCF172/70

4.8
| (168) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt

  • Für mehr Komfort

  • 6 bis 18 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Sicherheitsring für leichtes Entfernen

Sicherheitsring für leichtes Entfernen

Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

168

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

21/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Funktioniert genauso, wie erwartet !

[Employee of philipsglobal] Der Artikel war ein Wunsch meiner Tochter für den ersten Nachwuchs. Sie hatte bereits von vielen Gleichgesinnten gehört, dass die Philips Babypalette bei den "Nutzern" sehr gut ankommt, daher hatte ich ihr zu Weihnachten fast das "komplette Programm" incl Babyphone "mit Sterrnenhimmel" geschenkt. Die Flaschen kommen erst in 3 Monaten zum Einsatz, die "Suts" (dänisch Schnuller) hingegen sind dafür täglich mit grossem Erfolg im Gebrauch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF170/22 Klassischer Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF170/22 Klassischer Schnuller verfasst

12/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!

Vorteile

Always will buy as great for anyone

Nachteile

Na

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF182/34 Classic soother verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF182/34 Classic soother verfasst

05/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies cute little designs nice colours

Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find

Vorteile

Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained

Nachteile

Nothing

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF169/37 Classic soother verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF169/37 Classic soother verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Hersteller des Jahres 2014