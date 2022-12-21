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Eingestellt
Lässt die Haut Ihres Babys atmen
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
0 bis 6 Monate
Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.
Wir haben Mütter gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.
Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Binki
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Schnuller
Was kann man über einen Schnuller für eine Bewertung schreiben. Mein Sohn liebt die Schnuller von Avent (Phillips).
Vorteile
Super Qualität des Schnullers
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.