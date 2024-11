Sei immer in der Nähe deines Babys mit der höchsten Sicherheit Das Philips Avent SCD891 ermöglicht es dir, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby aufrechtzuerhalten. Du kannst dein Baby in perfekter Tonqualität hören und es auch Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (3,5"-LCD, Diag. 8,9 cm) sehen.