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Philips AventAnaloges Babyphone

SCD481/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

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Garantiert sicherer Empfang in Haus und Garten und minimale Störungen durch andere Geräte

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Reichweite bis zu 200 m

Hören Sie Ihr Baby

Minimale Störung durch andere Überwachungseinheiten

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Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause

Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause

Sie können den Geräuschpegel und die Lautstärke so anpassen, dass Ihnen kein Kichern, Glucksen oder Schluckauf entgeht.

Dank Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich frei bewegen.

Dank Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich frei bewegen.

Mit dem praktischen Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich uneingeschränkt bewegen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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28/02/2011

España

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD481/00 Vigilabebés analógico verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 