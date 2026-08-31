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Lautsprecher-Dockingstation

SBD6000/00

Leistungsstarke Stereoendstufe

Sie werden den kraftvollen und breiten Raumklang des SBD6000 lieben. Lautsprecher und Ladestation für den iPod passen perfekt in Ihre Tasche, so können Sie Ihre Musik mit Freunden unterwegs hören und beeindruckend volle Bässe bei niedriger Lautstärke genießen.

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Leistungsstarke XSL-Akustik

Leistungsstarke Stereoendstufe

Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.

Ordentliche Aufbewahrung von Kabeln, wenn sie nicht benötigt werden

Dank des einzigartigen Designs ist die Aufbewahrung von Kabeln kein Problem mehr. Einfach einpacken, und schon geht's los.

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Technische Daten

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