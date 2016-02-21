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Eingestellt
Haare selbst schneiden – sogar an schwer erreichbaren Stellen
Der einzigartige, um 180° drehbare Scherkopf dieses Philips Haarschneiders macht es leicht, sogar die schwierigsten Stellen zu erreichen. So können Sie sich selbst jederzeit gleichmäßig und präzise die Haare schneiden.
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionskamm für Kurzhaarschnitt
Der drehbare Kopf gibt Ihnen vollständige Kontrolle über den Winkel des Haarschneiders. So können Sie den Kopf neigen, um selbst die schwierigsten Stellen bequem zu erreichen.
Drehen Sie das integrierte Zoom-Wheel unter dem Kopf des Haarschneiders, um die gewünschte Schnittlängen auszuwählen und einzustellen. Zwei Kämme bieten Längeneinstellungen von 1 mm bis 15 mm, mit genau 2 mm Abstand zwischen jeder Länge. Verwenden Sie den speziellen Präzisionskamm für einen kurzen Bürstenschnitt, oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kamm, um auf 0,5 mm zu trimmen.
Zusätzliche Präzision für besonders kurze Haarschnitte dank eines speziellen Kamms (Schnittlängen von 0,5 mm bis 3 mm, mit Abstufungen von 0,5 mm).
4.4
von 5
150
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
CutUp
21/02/2016
Österreich
Teil der Aktion
Nachfolger vom Vorgänger
Vor 10 Jahren kaufte ich den Erstling von Philips, den QC 5170. Den hatte ich 10 Jahre, bis einer der Kämme abbrach und es kein Ersatzteil mehr gab. Für mich ist der QC 5570 der ideale Haarschneider, weil er einen drehbaren Kopf hat und die Schneidelänge sehr leicht eingestellt werden kann. ...mal sehen, wie lange der hält. Ach ja, die Kämme, die man aufsetzen kann, sind etwas schwergängig. Hoffentlich legt sich das noch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Opaoma
02/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Ich benutze dieses Produkt zwar erst ein paar Wochen bin aber bereits überzeugt das es eine sehr gute Entscheidung wahr diese Gerät zu wählen hoffe auf eine lange Haltbarkeit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
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ÖsiToni
14/12/2020
Deutschland
die genialste Haarschneidemaschine, die es gibt
durch den um 360 Grad drehbaren Scherkopf an allen Stellen des Kopfes und des Gesichts (Bartstutzen und konturieren) einfach zu handhaben.
Vorteile
genial einfache Handhabung für Zuhause, bin begeistert
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-14
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Datum der Benutzung 2018-12-14
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.