Erleben Sie zwei-Spieler Fullscreen Gaming

Bei 2-Spieler-Spielen in 2D sehen die Spieler ihr Spiel in der Regel auf einer Hälfte des Bildschirms. Dank dieser 3D-Brille kann jeder Spieler sein Spiel auf dem gesamten Bildschirm sehen. Beide Spieler können also gemeinsam auf demselben Fernseher spielen und voll und ganz ins Geschehen eintauchen. Alle Vorteile ansehen